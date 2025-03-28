Хоккеист Кучеров повторил достижение Овечкина в НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в 32-й раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка, повторив достижение форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.
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