Хоккеист Кучеров повторил достижение Овечкина в НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в 32-й раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка, повторив достижение форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.