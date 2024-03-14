Вертолеты ВСУ сгорели в пламени ракетных ударов: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 марта 2024 года Юлия СоколоваЛето этого года, по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, может стать переломным моментом в текущем конфликте на Украине.