«Москва — на волне. Рыбная неделя»: лакомства со всей России и мастер-классы

Здесь же можно попробовать свои силы в спортивных конкурсахПосмотреть на форму морского офицера, посетить рыбный базар и приготовить треску с хрустящей корочкой может совершенно любой участник фестиваля «Москва — на волне.
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