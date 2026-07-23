Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, как тренер Сергей Ташуев любит вспоминать, что научил первому пасу знаменитого экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича.
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