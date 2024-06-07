Захарова потребовала от Армении поделиться списком якобы погибших в Буче

Армянские парламентарии должны поделиться с Россией списком якобы погибших в Буче. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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