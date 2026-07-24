В России назвали независящее от Москвы условие продолжения переговоров Путина и Трампа

Выборы в Конгресс США могут тормозить продолжение переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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