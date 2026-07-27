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Путин: депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей

Путин: депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей

Депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость, отметил Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами восьмого созыва.

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