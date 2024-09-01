Президент России Владимир Путин не позволяет себе хамства по отношению к своим коллегам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер придерживается высоких стандартов дипломатической этики и избегает использования провокационного языка в адрес лидеров других стран, чем не гнушается например американский лидер, называя Путина «убийцей».