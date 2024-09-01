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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на заявление Байдена, что он «убийца»

Президент России Владимир Путин не позволяет себе хамства по отношению к своим коллегам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер придерживается высоких стандартов дипломатической этики и избегает использования провокационного языка в адрес лидеров других стран, чем не гнушается например американский лидер, называя Путина «убийцей».

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