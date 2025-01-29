ЛК

Любовь Кузьмина

Ничего удивительного в этом нет!Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным, а в это время с авиационной базы в Британии, взлетел американский В-52 с полным комплектом ракет "воздух-земля".Через Черное море этот бомбардировщик в нейтральных водах, приблизился к Сочи на расстояние ракетного пуска и иммитировал атаку на резиденцию, где Путин с Лукашенко вели переговоры.Почему этот самолет не запустил ракеты? Да все просто, не запустил потому, что российские два ТУ-160, которые в это время находились над Северным морем вблизи Британии, взяли на прицел Лондон вместе с королевой Елизаветой Второй. Всего там было в это время, три ТУ-160 и один выполнял роль ретранслятора приказов для двух ТУ-160 с полным боекомплектом. Вот были ли на этих двух ТУ-160 ядерные заряды, доподлино неизвестно. После этого случая. эти В-52 были убраны с британской базы. Но в настоящее время, они вернулись из США и не только эти.