Психолог Баскова: люди с синдромом самозванца чувствуют себя незначительными

"Синдром самозванца" — это состояние, когда профессионал и эксперт в своей области не уверен в своих компетенциях, ощущает свой успех, как незаслуженный, а достижения приписывает удаче и внешним, не зависящим от него факторам.
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