Вивек Рамасвами намерен закрыть ФБР и сократить 1,5 млн госслужащих — ET

Закрытие Федерального бюро расследований (ФБР) и сокращение 1,5 миллиона госслужащих будет первой целью Вивека Рамасвами, главы новообразованного департамента эффективности правительства (DOGE) в администрации Дональда Трампа, 15 ноября написало издание Economic Times (ET).
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