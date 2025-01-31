Начальник представительства МО РФ Болдарев арестован за взятку в 14 млн рублей Суд заключил под стражу начальника 5481-го военного представительства Минобороны РФ Сергея Болдарева за взятку в размере 14 миллионов рублей при заключении госконтрактов с предприятиями оборонного промышленного комплекса (ОПК).