Жительница РТ предстанет перед судом за истязание детей своего сожителя

В Татарстане женщина предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетних. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий По версии следователей, с марта 2023 года женщина систематически избивала, а также кормила непригодными в пищу продуктами детей своего сожителя 11 и 9 лет.