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В Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

В Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

Выставка Третьяковской галереи «Путь на Восток» открылась 17 апреля. Она рассказывает о том, как русские художники открывали для себя Среднюю Азию и как трансформировалась их манера письма под влиянием увиденного.

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