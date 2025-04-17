В Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

Выставка Третьяковской галереи «Путь на Восток» открылась 17 апреля. Она рассказывает о том, как русские художники открывали для себя Среднюю Азию и как трансформировалась их манера письма под влиянием увиденного.
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