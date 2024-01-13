Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона заявил, что Киев окажет поддержку Великобритании в случае агрессии против нее, в том числе со стороны России, согласно заключенному двустороннему соглашению по безопасности.