Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона заявил, что Киев окажет поддержку Великобритании в случае агрессии против нее, в том числе со стороны России, согласно заключенному двустороннему соглашению по безопасности.
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