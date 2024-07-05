Защитники ваххабитов засели в Поволжье: глава поволжских мусульман раскритиковал запрет никаба в Дагестане

SI

Sergey Ivanov

Итак, в одной только Москве расквартирована и готова к действию вражеская армия, по численности больше всей армии РФ. Достаточно одного только слова муллы- и вся эта свора достанет ножи и автоматы из- под подушек и матрацев- и кинется резать неверных! Вот они комплексами человеколюбия не страдают! Убить неверного- доблесть для каждого истинного мусульманина! И ведь такие восстания вспыхнут сразу по всей России! Одни только московские ценные специалисты могут без проблем штурмом взять Кремль! И вот тогда нам уже точно не будет дела до Украины! Встанет вопрос вообще, о существовании России. Вот такую плату заплатит русский народ за подлую антирусскую политику, за отсутствие политической воли, за предательство «элит».