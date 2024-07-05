Фото: Karlheinz Schindler/dpa Вчера 1,5K прочитали Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев выпустил фетву о запрете никабов в регионе.
Защитники ваххабитов засели в Поволжье: глава поволжских мусульман раскритиковал запрет никаба в Дагестане
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Владимир Гусев
При обнаружении - огонь на поражение! Кто не выполнил директиву - в овражек и пулю в затылок.
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Итак, в одной только Москве расквартирована и готова к действию вражеская армия, по численности больше всей армии РФ. Достаточно одного только слова муллы- и вся эта свора достанет ножи и автоматы из- под подушек и матрацев- и кинется резать неверных! Вот они комплексами человеколюбия не страдают! Убить неверного- доблесть для каждого истинного мусульманина! И ведь такие восстания вспыхнут сразу по всей России! Одни только московские ценные специалисты могут без проблем штурмом взять Кремль! И вот тогда нам уже точно не будет дела до Украины! Встанет вопрос вообще, о существовании России. Вот такую плату заплатит русский народ за подлую антирусскую политику, за отсутствие политической воли, за предательство «элит».
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2 час.
ninikooo Митусова
ФСБ и Росгвардии работы в Поволжье- непочатый край, нужно вычистить всех этих иноагентов и выгнать из страны, лишив гражданства и с конфискацией - пусть шуруют в новую жизнь со своими идеями, налегке. Загостились они здесь, пора на выход- к своим « боссам».
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1 час.
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