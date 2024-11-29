"Кислород перекрывают". Эксперт объяснил подорожание импортной техники

Экономист заявил amic.ru, что цену товаров тянут сложности с расчетами, логистикой и ослабление рубля Ослабление российской валюты неизбежно распространяет инфляцию на импортные товары, поэтому подорожание привозной техники на 10-20% является вполне естественным в текущих условиях.
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