ТРИ ДНЯ ДОЖДЯ | IN PERSON

Три дня дождя про альбом «Байполар», поколение зумеров, программу 12 шагов и текущую обстановку. Таймкоды: 00:06 Детство 01:15 Подростковый возраст 02:26 Комплексы 03:03 Первая влюбленность и отношения 03:44 Программа 12 шагов 05:15 Первые выступления 07:04 Последние два года и новый альбом 08:50 Жанр и фиты 09:57 Политическая ситуация 11:33 Неприемлемые поступки 13:09 Поколение зумеров 14:38 Зумеры и гипертолерантность 15:38 Биполярное расстройство 17:02 Фильмы и книги 20:24 Режиссерские амбиции и клипы 21:24 Семья и дети **** Три дня дождя: – https://vk.