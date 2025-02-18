Эксперт рассказал, как поступит с Зеленским английский спецназ в «час икс»

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не разделяет точку зрения, что спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет Владимира Зеленского, может его же в итоге и задержать.
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