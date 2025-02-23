Шоу-бизнес: Куда пропала эпатажная телеведущая 1990-х Светлана Конеген, которая любовничала с Вознесенским, а замуж выходила за иностранцев

В 1990-х и 2000-х её появление на экране вызывало либо восхищение, либо недоумение. Её эксцентричный стиль, смелые высказывания и уникальный подход к журналистике сделали её одной из самых обсуждаемых фигур на российском телевидении.
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