Замена тазобедренного сустава: показания, риски и восстановление

Когда боль мешает ходить, спать и жить - разбираемся с профессором-ортопедом, стоит ли решаться на эндопротезирование и чего ждать на самом деле Из этой статьи вы узнаете: при каких симптомах стоит обсудить с врачом возможность операции; как выбирают хирургический доступ и почему «золотого стандарта» не существует; реалистичные сроки восстановления после замены сустава; какие осложнения возможны и когда нужно срочно обращаться за помощью.