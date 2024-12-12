В бундестаге подняли вопрос о возможности разработки Киевом ядерного оружия

Немецкий депутат, член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Андреас Блек задал федеральному правительству вопрос относительно осведомленности Берлина по поводу возможности разработки Киевом ядерного оружия.
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