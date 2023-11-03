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Израиль заявил об уничтожении ключевого командира ХАМАС

Израиль заявил об уничтожении ключевого командира ХАМАС

Мустафа Далул командовал батальоном "Сабра Тель аль-Хава".фото: idf.il--> Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила командующего батальоном ХАМАС, который играл ключевую роль в управлении боевыми действиями в секторе Газа.

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