Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Афанасий44
    https://rutube.ru/video/41699343c5321aecc1247aa8f44c5ec7/ Ты плети, плети рука... можно петь и плести Алена Боримчук ...Строчка за строчкой
  • Юрий Николаев
    Ничего, НАШИ Музыканты ещё покажут себя. КАК? А ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ!!!!Строчка за строчкой
  • Жанна Чешева (Баранова)
    И вам спасибо за отклик!Пуришкевич - как ...

Строчка за строчкой

Строчка за строчкой

Судьбою злой полет стал вечным,Скрыв лайнер пеленою звезд.Вы в нашей памяти навечно,Страна сдержать не может слез.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Спасибо, ребята, вы все с нами...светлая память!
Ответить
14 час.
Юрий Николаев
Ничего, НАШИ Музыканты ещё покажут себя. КАК? А ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ!!!!
Ответить
13 час.
Афанасий44
https://rutube.ru/video/41699343c5321aecc1247aa8f44c5ec7/ Ты плети, плети рука... можно петь и плести Алена Боримчук Ты плети, плети рука А я буду петь: Чтоб укрыла, сберегла Парня моя сеть. От чужих и злобных глаз, От старух с косой, Ты петелечка зигзаг, Сбереги и скрой. Ты веревочка крепись, Если ветер рвет, Под тобой мальчишек жизнь,- Кто их там спасет? Ты плети, плети рука, А мы будем петь, Как укроет от врага Обережья сеть. И накроет их крылом, Как ладонью мать. И согреет их теплом, Разрешив поспать. И как верим, что смогли, Отвести беду! Что солдатики мои Все домой прийдут. Ты плети, плети рука Обережью сеть... © Copyright: Алена Боримчук, 2022 Свидетельство о публикации №122121700415
Ты плети, плети рука
RUTUBE
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх