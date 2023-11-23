Строчка за строчкой

Афанасий44

https://rutube.ru/video/41699343c5321aecc1247aa8f44c5ec7/ Ты плети, плети рука... можно петь и плести Алена Боримчук Ты плети, плети рука А я буду петь: Чтоб укрыла, сберегла Парня моя сеть. От чужих и злобных глаз, От старух с косой, Ты петелечка зигзаг, Сбереги и скрой. Ты веревочка крепись, Если ветер рвет, Под тобой мальчишек жизнь,- Кто их там спасет? Ты плети, плети рука, А мы будем петь, Как укроет от врага Обережья сеть. И накроет их крылом, Как ладонью мать. И согреет их теплом, Разрешив поспать. И как верим, что смогли, Отвести беду! Что солдатики мои Все домой прийдут. Ты плети, плети рука Обережью сеть... © Copyright: Алена Боримчук, 2022 Свидетельство о публикации №122121700415