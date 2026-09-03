Открыт новый участок Московского скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 сентября 2026 года, открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).
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