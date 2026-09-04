Членов этнической банды, забивших в Щелково до смерти 20-летнего Арсения Ерошевича, не стали наказывать очень строго

Напали, убили: судья огласил приговор — от 8,5 до 11 лет тюрьмы… и это кажется очень мало Светлана Гомзикова Фото: Дарья Роточева/ТАСС Материал комментируют: Михаил Бурда Щелковский суд Московской области 2 сентября вынес приговор членам этнической банды, которые в августе прошлого года забили насмерть 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.