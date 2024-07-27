На Дне ВМФ можно будет посетить китайские корабли

Они будут доступны для посещения сегодня до 17:30 Сегодня, 27 июля, китайские корабли - эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» откроются для бесплатного посещения всех желающих.
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