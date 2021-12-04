Мошенники попытались обокрасть экс-главу Кузбасса Тулеева

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что его пытались обмануть мошенники.Он рассказал, что ему в соцсетях написал старый друг из академии и попросил перевести ему 30 тысяч рублей, обосновав это затруднительным положением.
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что его пытались обмануть мошенники.Он рассказал, что ему в соцсетях написал старый друг из академии и попросил перевести ему 30 тысяч рублей, обосновав это затруднительным положением.
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