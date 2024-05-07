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Военное обозрение

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Власти Польши хотят направить деньги из «ковидного» фонда Евросоюза на военные цели

Власти Польши хотят направить деньги из «ковидного» фонда Евросоюза на военные цели

Польские чиновники предлагают использовать дополнительный источник финансирования ОПК.

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