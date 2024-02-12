Минобрнауки активизирует создание большего числа детских комнат в вузах

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова заявила о намерении активизировать создание детских комнат в университетах, чтобы обеспечить возможность молодым мамам заботиться о своих детях, не прерывая своего обучения или преподавания в вузе.
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