Китай намерен открыть информационно-деловой центр Петербурга

Произойдет это в городе Циндао Информационно-деловое представительство Северной столицы откроют в городе Циндао на востоке Китая, рассказал депутат законодательного собрания, председатель профильной комиссии по инвестициям городского парламента Дмитрий Панов на Форуме стратегов - 2024.
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