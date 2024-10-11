Китай намерен открыть информационно-деловой центр Петербурга

Произойдет это в городе Циндао Информационно-деловое представительство Северной столицы откроют в городе Циндао на востоке Китая, рассказал депутат законодательного собрания, председатель профильной комиссии по инвестициям городского парламента Дмитрий Панов на Форуме стратегов - 2024.