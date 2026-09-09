Последствия атаки БПЛА в Новороссийске показали на видео

ТАСС, 9 сентября. Опубликованы кадры последствий массированной атаки ВСУ на Новороссийск.На видео запечатлены поврежденный фасад жилых домов, выбитые окна и следы от взрыва.
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