Шериф Османов: В Ялте прошла конференция о развитии спорта и туризма в новых регионах России «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

В Ялте прошла конференция о развитии спорта и туризма в новых регионах России «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ».В составе делегации Министерства спорта Республики Крым принял участие в работе конференции, на которой обсуждались актуальные вопросы, направленные на улучшение спортивной инфраструктуры, создание условий для новых проектов в сфере спорта и т.