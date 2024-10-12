Шериф Османов: В Ялте прошла конференция о развитии спорта и туризма в новых регионах России «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

В Ялте прошла конференция о развитии спорта и туризма в новых регионах России «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ».В составе делегации Министерства спорта Республики Крым принял участие в работе конференции, на которой обсуждались актуальные вопросы, направленные на улучшение спортивной инфраструктуры, создание условий для новых проектов в сфере спорта и т.
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