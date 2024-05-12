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Царьград

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Что инсайдеры говорят об отставке Сергея Шойгу: Почему его нет в "списке Мишустина"?

Что инсайдеры говорят об отставке Сергея Шойгу: Почему его нет в "списке Мишустина"?

Ранее инсайдеры настаивали, что Сергей Шойгу не продолжит работу в должности министра обороны России в новом составе правительства.

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Комментарии
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И
Игорь
Ага, возвращаемся к зеленым человечкам. И это же хорошо!
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15 час.

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