На «Казаньоргсинтезе» дали старт программе озеленения территории при заводе

На «Казаньоргсинтезе» состоялось очередное заседание Общественного Совета. Участники присоединились к масштабной программе благоустройства предприятия, оценили первые результаты программы по улучшению условий труда сотрудников и дали старт проекту по озеленению прилегающих территорий «Казаньоргсинтеза».
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