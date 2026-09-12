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Путин отметил сложности формирования многополярного мира

Путин отметил сложности формирования многополярного мира

РИА Новости/Александр Казаков Формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление со стороны тех, кто продолжает делить государства на "цветущий сад" и "дикие джунгли".

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