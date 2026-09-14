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Стыд после первой ночи и ревность: история любви Ольги Машной и Валерия Приёмыхова

Стыд после первой ночи и ревность: история любви Ольги Машной и Валерия Приёмыхова

Ольга Машная, знакомая зрителям прежде всего по роли Софьи в «Гардемаринах, вперёд!», пережила любовь, которая начиналась как всепоглощающее чувство, а обернулась ревностью, изменами и связью, не оборвавшейся даже после развода.

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