Стыд после первой ночи и ревность: история любви Ольги Машной и Валерия Приёмыхова

Ольга Машная, знакомая зрителям прежде всего по роли Софьи в «Гардемаринах, вперёд!», пережила любовь, которая начиналась как всепоглощающее чувство, а обернулась ревностью, изменами и связью, не оборвавшейся даже после развода.