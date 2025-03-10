Зачем Алтайскому краю нужны электрозаправки и почему их в регионе так мало?

По словам экспертов, отрасль невозможно развивать без господдержки, потому что "заправки" для электрокаров просто не окупаются В Алтайском крае сейчас функционирует только 21 зарядная станция для электромобилей, 17 из них находится в Барнауле и по одной – в Новоалтайске, Бийске и Алейске.