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Зачем Алтайскому краю нужны электрозаправки и почему их в регионе так мало?

Зачем Алтайскому краю нужны электрозаправки и почему их в регионе так мало?

По словам экспертов, отрасль невозможно развивать без господдержки, потому что "заправки" для электрокаров просто не окупаются В Алтайском крае сейчас функционирует только 21 зарядная станция для электромобилей, 17 из них находится в Барнауле и по одной – в Новоалтайске, Бийске и Алейске.

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