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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об Овечкине в ролике «Единой России»: «Он никогда не скрывал, что поддерживает Путина, что он русский. Никаких проблем с НХЛ не будет»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в предвыборном ролике «Единой России».

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