В поисках темной материи: Как квантовые технологии могут раскрыть тайны Вселенной. Интервью с Олегом Астафьевым

— Как вам кажется, какие области физики сегодня меняют наше представление о мире столь же принципиально, как, предположим, в ХХ веке изменила ядерная физика? — Вопрос хороший! Сегодня я не вижу открытий, меняющих представление о мире.
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