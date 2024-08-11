Стало известно о новых попытках ВСУ пробиться вглубь территории России

В течение минувших суток подразделения российской армии смогли пресечь попытки ВСУ проникнуть вглубь территории России около населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
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