Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно о новых попытках ВСУ пробиться вглубь территории России

Стало известно о новых попытках ВСУ пробиться вглубь территории России

В течение минувших суток подразделения российской армии смогли пресечь попытки ВСУ проникнуть вглубь территории России около населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

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