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Без помощи Пентагона Киев собирается рекрутировать на фронт даже инвалидов

Без помощи Пентагона Киев собирается рекрутировать на фронт даже инвалидов

Стало известно, что Пентагон намерен понизить уровень отдела по Украине. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сообщило о планах по реорганизации: в бюллетене значится, что ключевой офис, где с начала войны курировали политику США в отношении Украины, России и Евразии, вскоре будет переподчинен отделу по Европе и Североатлантическому альянсу.

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