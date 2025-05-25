Без помощи Пентагона Киев собирается рекрутировать на фронт даже инвалидов

Стало известно, что Пентагон намерен понизить уровень отдела по Украине. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сообщило о планах по реорганизации: в бюллетене значится, что ключевой офис, где с начала войны курировали политику США в отношении Украины, России и Евразии, вскоре будет переподчинен отделу по Европе и Североатлантическому альянсу.