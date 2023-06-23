Военное обозрение

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Источник назвал сроки начала капитального ремонта с модернизацией корвета «Стерегущий» проекта 20380

Источник назвал сроки начала капитального ремонта с модернизацией корвета «Стерегущий» проекта 20380

Отправленный на капитальный ремонт многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота находится на Кронштадтском морском заводе, но основные работы на нем еще не начинались.

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