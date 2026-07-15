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Регионы России

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Крымским производителям нужна поддержка: предприятия работают в непростых условиях

Крымским производителям нужна поддержка: предприятия работают в непростых условиях

К президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрию Айрапетяну от имени крымских производителей обратился генеральный директор компании «Крымская Роза» Иван Гладун.

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