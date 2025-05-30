Профессор Сакс: санкции против России укрепили ее экономику

Санкции нанесли России "определенный ущерб", но укрепили ее экономику. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.
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