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"На Западе ничего не осталось". Россия строит путь к Индийскому океану

"На Западе ничего не осталось". Россия строит путь к Индийскому океану

© Sputnik  3 дня назад 1,8K прочитали Для России первоочередной стратегической задачей в вопросе создания международных транспортных коридоров является выход через Каспийское море, Азербайджан и Иран к Индийскому океану, пишет Haqqin.

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