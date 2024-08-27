В Тверской области 25-летний рецидивист обокрал ювелирную мастерскую ради алкоголя

С сообщением о краже в полицию обратился мастер по ремонту ювелирных изделий. Предприниматель сообщил, что из павильона ювелирной мастерской поселка Новозавидовский Конаковского округа похитил украшения из золота и серебра.
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