Кургинян назвал лучший способ обезопасить цифровые системы

Единственным абсолютно надежным способом исключить проникновение в цифровую систему остается отказ от самой такой системы, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 5 октября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».