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Кургинян назвал лучший способ обезопасить цифровые системы

Кургинян назвал лучший способ обезопасить цифровые системы

Единственным абсолютно надежным способом исключить проникновение в цифровую систему остается отказ от самой такой системы, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 5 октября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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