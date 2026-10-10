Туризм и География
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Туризм и География

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Мои размышления о том, какими станут путешествия в 2025 году: от Камчатки до Азии и шенгенских виз

Мои размышления о том, какими станут путешествия в 2025 году: от Камчатки до Азии и шенгенских виз

Разговоры о поездках всегда вызывают у меня массу эмоций — от предвкушения до лёгкой тревоги за бюджет.

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