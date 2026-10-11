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В канаде утешают Зеленского: Оттава обвинила США в подрыве антироссийских санкций из-за дизельного соглашения

В канаде утешают Зеленского: Оттава обвинила США в подрыве антироссийских санкций из-за дизельного соглашения

ОТТАВА, 12 октября, ФедералПресс. Канадские власти гарантировали Киеву продолжение финансовой и военной помощи на фоне заключения соглашения между Соединенными Штатами и Россией об импорте дизеля.

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